АТОР: расписание авиарейсов между ОАЭ и РФ может восстановиться за несколько дней

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Расписание авиарейсов между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Россией может восстановиться через несколько дней. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире РБК.

По ее словам, часть авиакомпаний уже начала вывоз российских туристов из ОАЭ.

"<…> мы говорим более чем о 20 рейсов в день из разных городов России. Мы говорим не только о наших авиакомпаниях, но и об иностранных. Восстановление расписания невозможно за сегодня", – подчеркнула Ломидзе.

Она также добавила, что на сайте АТОР размещена рекомендация о порядке действий туристов в сложившейся ситуации.

Иран закрыл до 17 июня свое воздушное пространство из-за обострения конфликта с Израилем, которое возникло после атаки последнего на военные объекты, в том числе завод по обогащению урана. Исламская Республика нанесла ответные удары.

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке около 10 тысяч россиян в ОАЭ столкнулись с перебоями в авиасообщении.

Эмиратский лоукостер Air Arabia запустил вывозные рейсы для пассажиров, чьи самолеты между ОАЭ и Россией были отменены. Авиакомпания будет каждый день выполнять по два вывозных рейса из Шарджи до 20 июня, еще один будет выполнен из Абу-Даби.