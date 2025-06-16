В АТОР дали рекомендации застрявшим в ОАЭ российским туристам

Российские и зарубежные авиакомпании корректируют расписание и меняют маршруты на фоне ирано-израильского конфликта. Где сейчас наблюдаются проблемы с рейсами и что делать с уже купленными турами, расскажет Москва 24.

Полеты в обход

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Обострение конфликта между Ираном и Израилем началось 13 июня, после чего страны обменялись ракетными ударами. На этом фоне российским авиаперевозчикам запретили выполнять полеты в воздушном пространстве враждующих государств, а также Иордании и Ирака. Ограничения действуют до особого распоряжения, предварительно – до 26 июня 2025 года, сообщила пресс-служба Росавиации.

Из-за сложившейся ситуации пострадали российские путешественники, у которых запланированы поездки в ОАЭ и обратно, так как маршрут рейсов обычно пролегает через территорию Ирана. В итоге перебои с авиасообщением затронули около 10 тысяч человек, находившихся в Эмиратах. Однако, как подчеркнуло генконсульство РФ в Дубае, ситуация уже стабилизируется.

С учетом обстановки компания "Аэрофлот" объявила о корректировках в расписании. В частности, маршруты в Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале теперь направляются в обход Ирана через Пакистан. При этом перевозчик предупредил, что увеличение полетного времени спровоцирует перенос отправления обратных рейсов в среднем на 1–2 часа.

Некоторые рейсы и вовсе отменили: в частности, авиакомпания "Победа" перестанет летать в ОАЭ с 18 по 23 июня. Также о приостановке полетов в РФ до 20 июня сообщила Air Arabia. Представители Flydubai между тем заявили, что самолеты компании не будут летать в Санкт-Петербург до 17 июня, а рейсы в большинство других городов РФ возобновлены с 15-го числа.

Помимо ОАЭ, следить за предупреждениями властей призвали россиян, которые в данный момент находятся на египетском курорте Шарм-эш-Шейх. Это связано с тем, что оттуда до границы с Израилем всего 190 километров, объяснили в посольстве РФ в Египте.

"Гражданам России, только собирающимся отправиться в Шарм-эш-Шейх, предлагаем внимательно следить за складывающейся в этом районе обстановкой и оценивать риски, возникающие на территориях, расположенных близко к Израилю", – сказано в сообщении ведомства.

Безопасность и компенсации

В МИД и Минэкономразвития призвали граждан РФ отказаться от посещения Ирана и Израиля до стабилизации ситуации. Также ведомства рекомендовали операторам приостановить продажу туров в оба региона, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

По данным РСТ, Иран и Израиль не являются массовыми направлениями: на момент начала конфликта там оставалось не более 500 туристов из России. Потому и заявки на аннулирование бронирований в обе страны исчисляются десятками, добавили там.

С теми путешественниками, которые до сих пор находятся в регионах, поддерживается связь, приводит РСТ комментарий директора по связям с общественностью одной из туристических компаний Дарьи Домостроевой.





Дарья Домостроева директор по связям с общественностью в туристической компании В Иране у нас находится небольшая экскурсионная группа, поездка уже заканчивается, все идет штатно, мы организуем сейчас трансфер до Азербайджана, чтобы они могли выехать домой. <...> В Израиле у нас также отдыхает семья, и они пока не хотят прерывать свой отдых.

Пока нет изменений спроса и на поездки в Египет, где в настоящее время отдыхает порядка 55 тысяч россиян, отметил глава комитета РСТ по турагентской деятельности Сергей Агафонов.

"Мы не видим никаких изменений спроса на Египет. Возможно, это связано с длинными выходными, и реакция будет в первые дни рабочей недели", – предположил Агафонов.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР), в свою очередь, прокомментировали ситуацию в ОАЭ. Путешественникам, которые приобрели пакетные туры, посоветовали выйти на контакт с туркомпанией – через гида, горячую линию, сайт или мобильное приложение. Тем, кто бронировал поездку самостоятельно, следует поискать варианты полетов на российских билетных онлайн-агрегаторах, где возможно расплатиться рублями.





из сообщения АТОР Главное – обеспечить себя надежной мобильной связью за рубежом: активировать пакет роуминга от своего мобильного оператора, или пакет eSIM (для телефонов, поддерживающих эту технологию). Даже если у вас нет денег на счету, можно найти бесплатный Wi-Fi в отеле или аэропорту и пополнить баланс счета с карты.

Также в АТОР посоветовали самостоятельным путешественникам по возможности продлить страховку, если она кончилась, и максимально запастись продуктами и водой для детей.

Между тем в Минэкономразвития напомнили, что граждане, которые уже приобрели путевки в опасные регионы, вправе обратиться в суд и получить компенсации. Сделав это до начала путешествия, можно рассчитывать на полное возмещение суммы, после – на частичное, пропорциональное стоимости не оказанных услуг.

