МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в Израиль и Иран

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Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль и Иран из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данная рекомендация будет действовать до стабилизации ситуации в регионе. Кроме того, тех граждан РФ, которые находятся в Израиле и Иране, призвали срочно покинуть небезопасные районы.

Тем, кто находится в зоне конфликта и не может покинуть страну, порекомендовали быть максимально аккуратными и соблюдать меры личной безопасности. Например, россиянам посоветовали не подходить к военным объектам, избегать мест массового скопления людей, выполнять требования местных властей и при опасности прятаться в укрытиях.

Также граждан РФ попросили внимательно следить за сообщениями российских загранучреждений, авиакомпаний и туроператоров.

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня. В результате погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами. При этом целью удара были физики-ядерщики и завод по обогащению урана в Натанзе.

Во второй раз Израиль атаковал иранские ядерные объекты и окрестности городов Тебриз и Шираз. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал ответить на атаки.

