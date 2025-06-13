Авиаперевозчик Flydubai отменил 22 рейса в Дубай из России на 13 и 14 июня

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Авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса, которые должны были отправиться из 10 российских аэропортов в Дубай 13–14 июня. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, из Москвы должно было вылететь 5 самолетов, а из Санкт-Петербурга, Сочи, Махачкалы, Казани, Самары, Екатеринбурга, Минвод и Новосибирска – по 2 рейса на каждый город. Еще один борт должен был отправиться в Дубай из Уфы.

Всего на этих рейсы было зарегистрировано 3 тысячи граждан. Всех их предупредили об отмене рейсов через туроператоров, СМС и email-рассылку.

Пассажирам предложили для возврата средств, перебронирования или переноса рейса обратиться туда, где был куплен билет. Кроме того, на сайте авиакомпании появится возможность полностью вернуть деньги в соответствии с условиями договора перевозки.

Авиакомпания "Аэрофлот" тоже скорректировала расписание ряда рейсов из-за закрытия воздушного пространства Ирана. В частности, отменены перелеты между Москвой и Тегераном. Рейсы в/из Дубая, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале будут проходить в обход республики через воздушное пространство Пакистана.

Израиль нанес удар по Ирану в ночь на 13 июня. Во второй раз были атакованы иранские ядерные объекты и окрестности городов Тебриз и Шираз.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал ответить на атаки. По его словам, Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

