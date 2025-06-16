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Авиакомпания Air Arabia приостановила регулярные рейсы в Россию до 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В заявлении указано, что такое решение было принято в связи с закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке и сложившейся напряженной обстановкой.

В свою очередь, авиакомпания Flydubai сообщила, что перевозки пассажиров в Санкт-Петербург и Москву отменены до 17 июня, передает РИА Новости.

Перевозчик отменял все рейсы в Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Киргизию, Ливан, Россию, Сирию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан 13 и 14 июня, однако 15-го числа полеты в некоторые российские города и страны ближнего зарубежья были возобновлены.

Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13:30 по московскому времени понедельника, 16 июня. Такое решение Организация гражданской авиации страны приняла из-за обострения конфликта с Израилем, которое произошло после атаки последнего на военные объекты, включая предприятие по обогащению урана.

Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что народу нужно отложить в сторону разногласия, чтобы выступить единым фронтом против агрессии еврейского государства.

За три дня ракетных атак Ирана в Израиле погибли 24 человека и еще 592 оказались ранены. Среди пострадавших 36 человек находятся в состоянии средней тяжести, а остальные 546 получили легкие травмы.

На фоне сложившейся ситуации посол России Анатолий Викторов призвал россиян покинуть Израиль до момента нормализации обстановки.

