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Новости

16 июня, 07:45

Транспорт

Иран продлил ограничения на авиасообщение до 13:30 16 июня

Иран продлил ограничения на авиасообщение до 13:30 16 июня

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Затруднения в движении зафиксированы на выезде из Тегерана

Около 10 тыс россиян столкнулись с перебоями авиарейсов на Ближнем Востоке

Иран продлил закрытие воздушного пространства до 13:30 по московскому времени 16 июня. Об этом сообщила Организация гражданской авиации страны. Израильские СМИ сообщают о сильных разрушениях после ракетного удара по Тель-Авиву.

В районе Дан пострадали два жилых дома, под завалами работают спасатели. Погибли по меньшей мере три человека, около 70 получили ранения. Также сообщается о перебоях с электроснабжением в центральных районах Израиля и пожаре на электростанции в Хайфе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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