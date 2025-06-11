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11 июня, 13:15

Транспорт

Камеры зафиксировали 8 тысяч нарушений ПДД водителями электросамокатов

Камеры зафиксировали 8 тысяч нарушений ПДД водителями электросамокатов

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В Москве зафиксировали более 8 тысяч нарушений правил дорожного движения водителями электросамокатов с помощью камер. Сейчас в городе работают 100 комплексов фото и видеофиксации. Наряду с этим начались и очные рейды.

С 12 по 15 июня сотрудники ГИБДД будут проверять пользователей всех средств индивидуальной мобильности – от самокатов до моноколес. Им напомнят правила движения и поинтересуются, есть ли у них необходимая защитная экипировка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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