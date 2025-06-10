Спецпоказ фильма "Самозванцы" пройдет в Музее Москвы ко Дню России

Фото: кадр из фильма "Самозванцы"; режиссер – Мария Рейзен; производство – Централ Партнершип; Русские исторические медиа

Спецпоказ фильма "Самозванцы" пройдет в Музее Москвы в День России, 12 июня. Просмотр ленты начнется в 15:00, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

До сеанса гости в 13:00 смогут посетить экскурсию по выставке "История Москвы", часть которой отведена периоду Смуты. После показа, в 16:45, состоится публичное обсуждение фильма.

Участники встречи узнают, как менялся сценарий в процессе работы с историческими материалами двух эпох. Вход на все мероприятия бесплатный, но необходима предварительная регистрация на сайте музея.

Фильм "Самозванцы" – это детективный драматический триллер, созданный режиссером Марией Рейзен. Он был выпущен к 200-летию пьесы Александра Пушкина "Борис Годунов" и вдохновлен событиями осени 1993 года.

События фильма разворачиваются в ночь с 3 на 4 октября 1993 года у Останкинского телецентра в Москве. В центре сюжета – герои, которые пытаются разобраться в обстоятельствах смерти известного режиссера и спасти его последний фильм. Они оказываются втянутыми в исторические события.

"Главными действующими лицами фильма стали одновременно и тележурналисты, и кинематографисты, и герои трагедии Пушкина", – отметила пресс-служба.

Роли в ленте исполнили Сергей Шакуров, Линда Лапиньш, Егор Бероев, Лариса Гузеева и Анна Михалкова. Картина снималась на столичных площадках при участии городской кинокомиссии "Москино".

Кроме того, показ фильма пройдет 10 июня в кинотеатре "Москино Салют". После просмотра ленты режиссер расскажет, что ее вдохновило на создание этой истории, как актерам получилось перевоплотиться в своих героев и другое.