На улицы Москвы вновь вышел велопатруль ЦОДД

Велопатруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начал дежурства в пределах Третьего транспортного кольца. Инспекторы помогают велосипедистам, пешеходам и автомобилистам – при необходимости предоставляют инструменты для ремонта, помогают оформить европротокол при мелких ДТП, а также оказывают доврачебную помощь.

Кроме того, сотрудники следят за состоянием городской инфраструктуры и фиксируют нарушения парковки на тротуарах, газонах и велополосах. За прошлый год инспекторы велопатруля подали свыше 20 тысяч заявок на устранение неисправностей и помогли москвичам более 800 раз.

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