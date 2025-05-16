Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 26 по 31 мая

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Акция "День без турникетов" пройдет в столице с 26 по 31 мая, рассказала заммэра Наталья Сергунина. Регистрация на экскурсии, мастер-классы и встречи с представителями бизнеса уже началась.

В рамках мероприятия, по словам Сергуниной, жители и гости города смогут посетить более 130 компаний, фабрик и технопарков. Например, в телецентре можно будет увидеть, как создаются такие передачи, как "Спокойной ночи, малыши!" и "Прогноз погоды", а в банке расскажут о программе стажировок.

"К проекту также присоединится почти 20 предприятий – участников Московской недели интерьера и дизайна", – обратила внимание Сергунина.

В частности, производитель мебели покажет, как создавать деревянные миниатюры для декора дома, а на фабрике цифровой печати расскажут о переносе рисунков на натуральные и синтетические ткани.

Как уточнила вице-мэр, примерно 30 организаций решили принять участие в акции впервые. Среди них – разработчик программного обеспечения, производитель оборудования для трансформаторных подстанций и завод по ремонту деталей.

Вместе с тем в студии звукового постпродакшена гостям продемонстрируют процесс подготовки фильма к прокату после съемок, расскажут, как записывают фоновые шумы и спецэффекты, а также на каком этапе добавляют музыку.

В свою очередь, в IТ-компании расскажут о ключевых принципах работы с искусственным интеллектом, карьерных возможностях и поделятся успешными историями сотрудников.

На пищевом предприятии посетителей ждет дегустация уникальных продуктов – варенья и шоколада с дикорастущими ягодами, а в технопарке – показ инфраструктуры и экскурсия по высокотехнологичным компаниям-резидентам. Там же состоится мастер-класс по измерению наночастиц.

Помимо этого, в ночь с 17 на 18 мая москвичей будут ждать в культурных центрах, галереях, библиотеках и парках в рамках акции "Ночь в музее". В этом году она пройдет на 170 столичных площадках.

Всех посетителей ждет более 600 мероприятий, в том числе экскурсии, творческие встречи, мастер-классы, концерты, кинопоказы и показы мод. Одной из основных площадок станет Музей космонавтики. Там летчик-космонавт Герой России Антон Шкаплеров расскажет о жизни на космической станции и сотрудничестве с киноиндустрией.

