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11 мая, 14:15

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На ВДНХ открылась обновленная экспозиция Музея героизма

На ВДНХ открылась обновленная экспозиция Музея героизма

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В павильоне № 59 на ВДНХ заработала новая часть Музея героизма. Экспозиция посвящена подвигам российских военнослужащих и включает более 600 экспонатов. В залах представлены макеты современных российских истребителей, трофеи с передовой, элементы экипировки и военной техники. Особенность выставки – полное иммерсивное погружение в исторический и современный контекст, благодаря аудиовизуальным решениям.

Как отметил военный корреспондент Игорь Потапов, экспозиция выполнена на высоком техническом уровне и производит сильное эмоциональное впечатление. Ветераны и общественные деятели называют проект важным и нужным для сохранения памяти и воспитания молодежи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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