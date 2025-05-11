На ВДНХ открылась обновленная экспозиция Музея героизма

В павильоне № 59 на ВДНХ заработала новая часть Музея героизма. Экспозиция посвящена подвигам российских военнослужащих и включает более 600 экспонатов. В залах представлены макеты современных российских истребителей, трофеи с передовой, элементы экипировки и военной техники. Особенность выставки – полное иммерсивное погружение в исторический и современный контекст, благодаря аудиовизуальным решениям.

Как отметил военный корреспондент Игорь Потапов, экспозиция выполнена на высоком техническом уровне и производит сильное эмоциональное впечатление. Ветераны и общественные деятели называют проект важным и нужным для сохранения памяти и воспитания молодежи.

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