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04 мая, 14:15

Мэр Москвы

Собянин утвердил дальнейший план проекта "Мой спортивный район"

Собянин утвердил дальнейший план проекта "Мой спортивный район"

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Сергей Собянин утвердил дальнейший план проекта "Мой спортивный район". Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале. Программа действует уже три года и позволяет москвичам бесплатно заниматься спортом на городских площадках в парках, дворах, на катках и крышах центров "Место встречи".

В этом году в рамках проекта откроется 300 площадок, где проведут 20 тысяч тренировок с участием профессиональных тренеров. В прошлом году участниками стали более 100 тысяч человек, а в этом ожидается в два раза больше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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