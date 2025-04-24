Сотрудники налоговой службы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: пресс-служба УФНС России по г. Москве

В преддверии Дня Победы сотрудники ФНС России почтили память павших, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены. Об этом сообщается на сайте службы.

Церемонию посетили сотрудники ФНС России во главе с руководителем столичной службы Мариной Третьяковой и главами налоговых инспекций Москвы.

"Юбилей Великой Победы – это священный праздник, символ стойкости, веры и единства, которые помогли нашему народу выстоять в борьбе с врагом. Мы чтим и помним всех, кто приближал Победу на фронте и в тылу, кто поднимал страну из пепла", – говорится в сообщении.

В знак уважения к подвигу павших была объявлена минута молчания.

Ранее сообщалось, что москвичам и гостям столицы предоставят возможность бесплатно посетить Музей Победы и его филиал – музей "Главные оружейные реликвии армии" 9 мая.

Посетителей ждет специальная праздничная программа – от концертов до кинопоказов в рамках фестиваля правильного кино. 7 мая всех желающих приглашают поучаствовать в танцевальном флешмобе "Вальс Победы" возле музея на Поклонной горе.

Особой частью программы станет акция "Мы помним" – каждый желающий сможет возложить цветы к скульптуре Солдата-Победителя в Зале Славы.