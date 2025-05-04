Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Город

"Мой район. Новости": в Дмитровском районе откроется обновленный спортивный комплекс

"Мой район. Новости": в Дмитровском районе откроется обновленный спортивный комплекс

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В Дмитровском районе завершили реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса. Жители смогут посещать занятия по волейболу, настольному теннису, мини-футболу и тренироваться в зале. В расписании появятся и оздоровительные программы для всех возрастов.

Объект станет частью масштабной программы по развитию спортивной инфраструктуры в городе – за пять лет в столице построят 100 новых комплексов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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