"Мой район. Новости": в Дмитровском районе откроется обновленный спортивный комплекс

В Дмитровском районе завершили реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса. Жители смогут посещать занятия по волейболу, настольному теннису, мини-футболу и тренироваться в зале. В расписании появятся и оздоровительные программы для всех возрастов.

Объект станет частью масштабной программы по развитию спортивной инфраструктуры в городе – за пять лет в столице построят 100 новых комплексов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".