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"Мой район. Новости": в Дмитровском районе откроется обновленный спортивный комплекс
В Дмитровском районе завершили реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса. Жители смогут посещать занятия по волейболу, настольному теннису, мини-футболу и тренироваться в зале. В расписании появятся и оздоровительные программы для всех возрастов.
Объект станет частью масштабной программы по развитию спортивной инфраструктуры в городе – за пять лет в столице построят 100 новых комплексов.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".