Автомобиль опрокинулся на проспекте Маршала Жукова в Москве

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Машина опрокинулась после ДТП, которое произошло на проспекте Маршала Жукова в районе дома 16Б. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас на месте происшествия задействованы оперативные службы города. Обстоятельства аварии и данные о пострадавших выясняются.

В департаменте заявляли, что движение в районе ЧП было затруднено в сторону области на 2,5 километра. В связи с этим водителей просили выбирать альтернативные маршруты. Однако в настоящее время движение восстановлено.

Ранее грузовик опрокинулся в Огородном проезде в районе дома № 14. По данным столичного Дептранса, из-за этого инцидента движение было затруднено. Автомобилистов просили выбирать альтернативные маршруты.

СМИ уточнили, что водитель бетономешалки потерял управление над транспортным средством, когда совершал поворот. В результате грузовик опрокинулся, задев четыре машины. Из-за случившегося один человек пострадал, заявили журналисты.

