Три человека пострадали в ДТП на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Три человека получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на Волоколамском шоссе. По данным ведомства, маршрутка Next столкнулась с грузовиком. В результате три пассажира маршрутного автобуса пострадали.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее байкер погиб из-за столкновения со столбом мачты освещения в Подольске. По данным подмосковной полиции, ДТП случилось на 38-м километре трассы М-2 "Крым". Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку, в ходе которой будут установлены все причины аварии.

До этого один человек пострадал в результате ДТП в центре столицы. По данным СМИ, такси и два мотоцикла столкнулись друг с другом на улице Маросейке в районе дома 11/4, строения 1. В результате травмы головы и ноги получил один из мотоциклистов.

