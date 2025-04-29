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29 апреля, 15:24

Происшествия

Байкер погиб после столкновения со столбом на трассе М-2 в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Байкер погиб после столкновения со столбом мачты освещения в городском округе Подольске, передает пресс-служба подмосковной полиции.

ДТП произошло около 10:45 на 38-м километре трассы М-2 "Крым". По факту произошедшего сотрудниками Госавтоинспекции организована проверка, в ходе которой правоохранители установят все причины произошедшего.

По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом, добавили в ведомстве.

Ранее в Белгородской области произошла авария с участием скорой помощи и легкового автомобиля. В результате ДТП погиб фельдшер. Бригада медработников доставляла в больницу пациента в тяжелом состоянии.

Еще одно ДТП произошло во Владимирской области, где экскурсионный автобус вылетел с трассы в кювет и опрокинулся. Предварительно, после аварии около 35 человек обратились за медпомощью.

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