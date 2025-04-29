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29 апреля, 10:28

Происшествия

ДТП произошло на Сущевском Валу в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП произошло на Сущевском Валу в районе дома 62, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария затронула вторую полосу, уточнили в ведомстве. На месте ЧП работали оперативные службы города. Эксперты выяснят причины произошедшего, а также уточнят информацию о возможных пострадавших.

Ранее один человек пострадал в результате столкновения друг с другом такси и двух мотоциклов. Инцидент произошел на улице Маросейке в районе дома 11/4, строения 1.

Еще одно ДТП произошло до этого на улице Правды возле дома 5. Там автомобиль Audi сбил пешехода. Уточнялось, что водитель не справился с управлением и наехал на препятствие, а затем выехал на тротуар, где и наехал на человека.

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