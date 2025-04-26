Пешеход госпитализирован после ДТП в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Пешехода госпитализировали после аварии с электробусом в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгортранс.

По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 20:08 возле дома 7/8 по улице Маросейка. Предварительно, человек переходил дорогу, пока на светофоре был запрещающий сигнал. В результате он столкнулся с электробусом.

"В электробусе пострадавших нет", – отметили в пресс-службе и добавили, что пострадавшего доставили в городскую больницу.

Детали произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее один человек погиб и еще четверо получили серьезные травмы в результате ДТП в Чувашской Республике. Авария произошла на трассе Цивильск – Красноармейск – Кюльсирма, около населенного пункта Молодежный. Там столкнулись ВАЗ-2112 и автомобиль Changan.