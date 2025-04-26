ДТП с 16 автомобилями произошло в Ленобласти

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Авария с участием 16 автомобилей произошла в Гатчинском районе Ленинградской области. В результате ДТП пострадали четыре человека, передает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Уточняется, что машины столкнулись в пятницу, 25 апреля, около 23:10 по московскому времени на 45-м километре Киевского шоссе в Гатчинском районе Ленобласти. Это произошло на дороге по направлению к Пскову.

Установлено, что водитель иномарки не смог справиться управлением и врезался в отбойное ограждение. В результате автомобиль, двигавшийся за ним, наехал на остановившуюся после удара машину. К этим автомобилям начали присоединяться другие участники дорожного движения, которые продолжали сталкиваться друг с другом. В общей сложности в аварию попали 16 автомобилей.

По данным МВД, водитель Kia Ceed после аварии получил тяжелые травмы. В настоящий момент он находится в реанимации. Кроме того, медики приняли решение о госпитализации водителя Volvo, который находится в состоянии средней тяжести. Также незначительные травмы получили две женщины.

Сотрудники ведомства организовали проверку в связи со случившимся.

Ранее один человек погиб и еще четверо получили серьезные травмы в результате аварии в Чувашской республике. ДТП случилось на трассе Цивильск – Красноармейск – Кюльсирма, около населенного пункта Молодежный. Там столкнулись ВАЗ-2112 и автомобиль Changan.