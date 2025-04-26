Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Чувашии

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция ЧУВАШИИ"

Один человек погиб и еще четверо получили серьезные травмы в результате аварии в Чувашской республике. О происшествии сообщили в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось на трассе Цивильск – Красноармейск – Кюльсирма, около населенного пункта Молодежный. Здесь столкнулись ВАЗ-2112 и автомобиль Changan. Предварительно, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где и произошло ДТП.

От полученных травм на месте скончался 20-летний водитель ВАЗа, еще трое его пассажиров 2002, 2005 и 2006 годов рождения пострадали. Кроме того, ранения получил и водитель Changan – сотрудники полиции выявили у него внешние признаки опьянения.

Ранее водитель автомобиля наехал на пешеходов в Мичуринске Тамбовской области. В результате пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Еще одно ДТП произошло в Севастополе, где перевозивший детей автобус попал в аварию: водитель автобуса не смог правильно рассчитать безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Honda, который двигался в попутном направлении. В аварии пострадали восемь несовершеннолетних пассажиров.