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23 апреля, 19:44

Происшествия

Пострадавших в ДТП в Севастополе детей из "Артека" выпишут из больницы 24 апреля

Фото: телеграм-канал "Полиция Севастополя"

Восемь детей из международного детского центра "Артек", пострадавших в ДТП в Севастополе, выпишут из больницы 24 апреля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу учреждения.

По словам представителя центра, все воспитанники получили легкие травмы и в настоящее время находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как стабильное и удовлетворительное.

В пресс-службе также уточнили, что медперсонал "Артека" поддерживает связь с врачами из Севастополя. Родители детей при этом оперативно получают информацию о состоянии их здоровья.

Автобус, перевозивший воспитанников центра, попал в аварию 23 апреля. По версии правоохранителей, водитель не смог рассчитать безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Honda, двигавшимся в попутном направлении.

В результате легковую машину отбросило на движущийся впереди автомобиль BMW. По факту произошедшего была инициирована проверка.

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