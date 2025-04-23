Пострадавших в ДТП в Севастополе детей из "Артека" выпишут из больницы 24 апреля

Фото: телеграм-канал "Полиция Севастополя"

Восемь детей из международного детского центра "Артек", пострадавших в ДТП в Севастополе, выпишут из больницы 24 апреля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу учреждения.

По словам представителя центра, все воспитанники получили легкие травмы и в настоящее время находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как стабильное и удовлетворительное.

В пресс-службе также уточнили, что медперсонал "Артека" поддерживает связь с врачами из Севастополя. Родители детей при этом оперативно получают информацию о состоянии их здоровья.

Автобус, перевозивший воспитанников центра, попал в аварию 23 апреля. По версии правоохранителей, водитель не смог рассчитать безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Honda, двигавшимся в попутном направлении.

В результате легковую машину отбросило на движущийся впереди автомобиль BMW. По факту произошедшего была инициирована проверка.