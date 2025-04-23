Два автомобиля столкнулись и загорелись на трассе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Два автомобиля столкнулись на трассе в Подмосковье, после чего загорелись. В результате погибли два человека и один пострадал, сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло на 97-м километре автодороги Москва – Дмитров – Дубна. Пострадавший был госпитализирован.

В настоящее время Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее два автомобиля столкнулись на Филатовском шоссе в Москве. ДТП произошло в районе Прокшинского проспекта, дома 12. В связи с аварией движение было временно затруднено.

Кроме того, три человека пострадали в ДТП на Брестском шоссе. Травмы получили водитель и два пассажира, один из которых оказался ребенком. Согласно предварительной информации, автомобилист не справился с управлением и врезался в другую машину.

