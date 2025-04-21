Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля, 16:48

Происшествия

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Боровском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Боровском шоссе, в районе владения 2. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным ведомства, на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

При этом движение в районе произошедшего затруднено на 1,5 километра, москвичам рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее на внешней стороне МКАД произошла авария с последующим возгоранием автомобиля. Данные о пострадавших не поступали, на месте работали оперативные службы.

До этого несколько машин столкнулись на 56-м километре МКАД, в районе проспекта Багратиона. В связи с этим было затруднено движение, которое спустя время полностью восстановили.

Внедорожник перевернулся на Чертановской улице в Москве

Читайте также


происшествияДТП

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика