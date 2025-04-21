21 апреля, 16:48Происшествия
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Боровском шоссе в Москве
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Боровском шоссе, в районе владения 2. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
По данным ведомства, на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.
При этом движение в районе произошедшего затруднено на 1,5 километра, москвичам рекомендовали выбирать пути объезда.
Ранее на внешней стороне МКАД произошла авария с последующим возгоранием автомобиля. Данные о пострадавших не поступали, на месте работали оперативные службы.
До этого несколько машин столкнулись на 56-м километре МКАД, в районе проспекта Багратиона. В связи с этим было затруднено движение, которое спустя время полностью восстановили.
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