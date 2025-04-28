28 апреля, 09:37Происшествия
Автомобиль Audi вылетел на тротуар и сбил пешехода на севере Москвы
Автомобиль Audi вылетел на тротуар и сбил пешехода на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
По данным ГАИ, авария произошла на улице Правды возле дома № 5. В ведомстве подчеркнули, что водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие. После этого он выехал на тротуар и сбил пешехода.
Обоих пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Детали произошедшего выясняют сотрудники Госавтоинспекции.госпитализировали пешехода. Человек переходил дорогу, пока на светофоре был запрещающий сигнал. В результате он столкнулся с электробусом. Пострадавшего доставили в городскую больницу.