Уголовное дело возбуждено после ДТП во Владимирской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Владимирской области"

Уголовное дело по факту оказания услуг пассажирских перевозок, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом во Владимирской области. Об этом сообщает телеграм-канал следственного управления СК РФ по Владимирской области.

Следователи осматривают место дорожного происшествия, изымают техническую и иную документацию, а также занимаются другими следственными действиями, чтобы проверить соблюдение перевозчиком всех нормативных требований.

При этом число госпитализированных после ДТП увеличилось до 16 человек, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Глава Владимирской области подчеркнул, что одна из пострадавших женщин находится в реанимации, а остальные госпитализированные – в состоянии средней тяжести. Одну из раненых женщин также сопровождает ребенок, который не пострадал.

"Отдых и питание обеспечены. Всем пострадавшим оказывается помощь", – написал Авдеев в своем телеграм-канале.

ДТП произошло в ночь на 28 апреля в Александровском районе области. Экскурсионный автобус, перевозивший паломников, которые ехали из Пскова в Кострому, в какой-то момент вылетел с трассы в кювет и опрокинулся. Всего за медицинской помощью обратились 35 человек.

