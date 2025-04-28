13 человек попали в больницу после ДТП с автобусом во Владимирской области

Фото: vk.com/УМВД России по Владимирской области

В результате ДТП с автобусом в Александровском районе Владимирской области пострадали 35 человек. Из них 13 – госпитализированы, сообщает телеграм-канал Минздрава России.

"В результате происшествия пострадали 35 человек. 13 человек госпитализированы, в том числе один в тяжелом состоянии. Еще 16 пассажирам автобуса, в том числе одному ребенку, медицинская помощь оказана амбулаторно", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, врачи осматривают еще шестерых пострадавших.

Инцидент с экскурсионным автобусом произошел в ночь на 28 апреля – он вылетел с трассы в кювет и опрокинулся. Всего в автобусе было 55 человек.

Как рассказал глава региона Александр Авдеев, в числе пострадавших есть женщина, состояние которой оценивается как тяжелое. Остальные пациенты обследованы медиками и временно размещены в дневном стационаре.