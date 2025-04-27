Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 68-го километра МКАД, в районе съезда № 68А. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте аварии работают оперативные службы. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших выясняются, рассказали в ведомстве.

Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километра, водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее одного человека доставили в больницу после аварии с электробусом в центре столицы. По данным Мосгортранса, инцидент произошел около дома 7/8 по улице Маросейка. Предварительно, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с электробусом.