Десять человек госпитализированы после ДТП во Владимирской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Владимирской области"

Десять человек госпитализировали после аварии с автобусом во Владимирской области. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.

По его словам, в числе пострадавших есть женщина, состояние которой оценивается как тяжелое. Еще девять человек с состоянием средней тяжести находятся в травмотделении.

Также врачи осмотрели ребенка, который находился в автобусе в момент аварии. Он не нуждается в госпитализации.

"Остальные пациенты обследованы медиками и временно размещены в дневном стационаре", – написал Авдеев в телеграм-канале.

Губернатор субъекта рассказал, что в автобусе находились паломники, которые следовали из Пскова в Кострому. В настоящий момент на месте аварии находятся сотрудники экстренных служб и Госавтоинспекции.

Экскурсионный автобус попал в ДТП в Александровском районе в ночь на 28 апреля. Всего в автобусе было 55 человек. Из них 35 человек обратились за медицинской помощью.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 68-го километра МКАД. На месте аварии работали оперативные службы. Сообщалось, что движение в районе ДТП было затруднено на 1,5 километра.