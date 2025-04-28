Фельдшер погиб в ДТП со скорой помощью в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Авария с участием скорой помощи и легкового автомобиля произошла в Белгородской области. В результате ДТП погиб фельдшер скорой помощи, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Бригада медработников доставляла в больницу пациента в тяжелом состоянии, однако в какой-то момент произошло внезапное столкновение с легковым авто. При аварии машина скорой помощи перевернулась.

В ДТП также есть пострадавшие: коллега погибшего фельдшера, у которой, предварительно, множественные ушибы и черепно-мозговая травма, а также водитель легкового автомобиля с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лодыжки. Их обоих доставили в больницу Белгорода.

Гладков выразил соболезнования семье, коллегам и близким погибшего фельдшера, заявив, что этот случай является напоминанием о тех ежедневных опасностях, с которыми сталкиваются все экстренные службы.

"Их круглосуточная работа – это настоящее служение людям, каждый выезд полон риска и ответственности. Эта трагедия должна послужить еще одним уроком для всех участников дорожного движения – уважайте каждого на дороге, особенно тех, кто едет спасать других, и берегите друг друга!" – призвал губернатор области.

Ранее авария с участием 16 автомобилей произошла в Гатчинском районе Ленинградской области. В результате ДТП пострадали четыре человека. Сотрудники МВД организовали проверку в связи со случившимся.

Еще одно ДТП случилось на трассе Цивильск – Красноармейск – Кюльсирма в Чувашии: здесь столкнулись ВАЗ-2112 и автомобиль Changan. В результате аварии один человек погиб и еще четверо получили серьезные травмы.