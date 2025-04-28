Агентство "Москва": один человек пострадал в ДТП на Маросейке

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Один человек пострадал в результате ДТП в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

Инцидент произошел на улице Маросейке в районе дома № 11/4, строения 1. По информации журналистов, столкнулись друг с другом такси и два мотоцикла. В результате травмы головы и ноги получил один из мотоциклистов.

Ранее автомобиль Audi сбил пешехода на улице Правды возле дома № 5. По данным столичной Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением и наехал на препятствие, а затем выехал на тротуар, где наехал на человека.

По данным СМИ, автомобилист двигался со скоростью 100 километров в час. Водителя и пешехода доставили в больницу с различными травмами.

