Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 21:09

Происшествия
Главная / Новости /

Агентство "Москва": один человек пострадал в ДТП на Маросейке

Один человек пострадал в ДТП с мотоциклами в центре Москвы – СМИ

Фото: depositphotos/TakeArt

Один человек пострадал в результате ДТП в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

Инцидент произошел на улице Маросейке в районе дома № 11/4, строения 1. По информации журналистов, столкнулись друг с другом такси и два мотоцикла. В результате травмы головы и ноги получил один из мотоциклистов.

Ранее автомобиль Audi сбил пешехода на улице Правды возле дома № 5. По данным столичной Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением и наехал на препятствие, а затем выехал на тротуар, где наехал на человека.

По данным СМИ, автомобилист двигался со скоростью 100 километров в час. Водителя и пешехода доставили в больницу с различными травмами.

Два человека пострадали в ДТП на севере Москвы

Читайте также


происшествияДТПгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика