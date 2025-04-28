Момент ДТП с Audi на севере Москвы попал на видео

Видео: телеграм-канал SHOT

Момент ДТП с автомобилем Audi на севере столицы попал на видео. Кадры произошедшего опубликовал телеграм-канал SHOT.

На видеозаписи видно, что иномарка двигалась по улице с большой скоростью.

Уточняется, что сейчас водитель Audi и пострадавший пешеход находятся в Боткинской больнице. По данным СМИ, автомобиль ехал со скоростью 100 километров в час.

Иномарка вылетела на тротуар на улице Правды утром 28 апреля. ДТП произошло возле дома № 5.

По данным ГАИ, водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие. После этого он выехал на тротуар, где сбил пешехода. От удара о столб авто разорвало на две части.

Обоих пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.