28 апреля, 10:46Происшествия
Момент ДТП с Audi на севере Москвы попал на видео
На видеозаписи видно, что иномарка двигалась по улице с большой скоростью.
Уточняется, что сейчас водитель Audi и пострадавший пешеход находятся в Боткинской больнице. По данным СМИ, автомобиль ехал со скоростью 100 километров в час.
Иномарка вылетела на тротуар на улице Правды утром 28 апреля. ДТП произошло возле дома № 5.
По данным ГАИ, водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие. После этого он выехал на тротуар, где сбил пешехода. От удара о столб авто разорвало на две части.
Обоих пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.