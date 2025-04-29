Столичные врачи спасли беременную женщину, попавшую в ДТП

Фото: depositphotos/kalinovsky

Беременную женщину, попавшую в аварию, спасли врачи Перинатального центра ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

В результате ДТП мама двоих детей, находившаяся на 5-м месяце беременности, получила травмы в области живота. С места происшествия скорая привезла ее в перинатальный центр, где у пострадавшей выявили разрыв селезенки.

Эта травма привела к внутрибрюшному кровотечению, у пациентки в животе скопилось около 0,5 литра крови. Отмечается, что плод из-за произошедшего не пострадал.

В больнице также рассказали, что сначала медики думали сделать операцию, но она могла привести к экстренному родоразрешению. После обращения к главному внештатному хирургу ДЗМ, академику РАН Алексею Шабунину и главному внештатному акушеру-гинекологу ДЗМ, доктору медицинских наук Антону Оленеву было решено проводить консервативное лечение.



Почти две недели пациентка проходила лечение под наблюдением лучших медиков центра. Женщину выписали после того, как врачи удостоверились, что ей и плоду ничего не угрожает.

В департаменте также рассказали, что женщина уже родила здорового малыша. На выписку пришли руководители и врачи перинатального центра.

Ранее в столице хирурги Детской больницы имени Г. Н. Сперанского спасли мальчика полутора лет, который задыхался от диафрагмальной грыжи. Ребенок почти всю жизнь дышал одним легким.

В медучреждении добавили, что после операции затруднений с дыханием у мальчика больше не наблюдалось. Ребенка выписали полностью здоровым.