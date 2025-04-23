Подмосковные врачи спасли женщину с осложнениями после травмы позвоночника

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В больнице Наро-Фоминска спасли 40-летнюю женщину с осложнениям после травмы позвоночника. Пациентка в течение пяти лет страдала от выпадения прямой кишки, сообщает телеканал "360".

Как указано в сообщении, качество жизни женщины ухудшилось из-за патологии. Врачи обследовали ее и приняли решение о вмешательстве. Пациентке провели лапароскопию через четыре прокола.

"Мы произвели выделение прямой кишки и зафиксировали ее выпадающую часть специальной сеткой", – пояснил заведующий хирургическим отделением Альберт Тинис, добавив, что это позволило устранить основную проблему.

Тинис сообщил, что такие вмешательства минимизируют травматичность и позволяют быстрее восстанавливаться.

Женщину выписали на пятый день после операции, и она вернулась к обычной жизни.

Ранее врачи детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского извлекли из пищевода ребенка наклейку-звездочку. Она приклеилась к слизистой несовершеннолетнего.

Инородный предмет извлекли во время гастроскопии с помощью специальных щипцов.