В Москве спасли ребенка, который задыхался от диафрагмальной грыжи

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

В столице хирурги Детской больницы имени Г. Н. Сперанского спасли мальчика полутора лет, который задыхался от диафрагмальной грыжи. Это вызывало сдавливание легкого, сообщили в телеграм-канале "Московская медицина".

Ребенка доставили в больницу с подозрением на левостороннюю пневмонию с выраженными дыхательными нарушениями. Врачи выяснили, что у пациента левосторонняя диафрагмальная грыжа, при которой все петли кишечника располагались в грудной полости.

Уточняется, что ребенок почти всю свою жизнь дышал одним легким.

Детский хирург высшей категории, торакальный хирург хирургического отделения № 2 Владимир Гацуцын сообщил, что при формировании эмбриона образуется дефект в диафрагме и содержимое брюшной полости попадает в плевральную, грудную, полость, где находятся легкие, и не дает им развиваться. Уточняется, что также есть вероятность сердечных нарушений.

Такую патологию выявляют во время скрининга, однако на том этапе дефект мог быть слишком маленьким. Во время операции хирурги зашли через грудную клетку мальчика, а затем погрузили петли кишечника обратно в брюшную полость и ушили дефект диафрагмы.



"Кишечные петли в грудной полости, там, где они не должны находиться, могут привести к кишечной непроходимости. Поэтому важно вовремя устранить проблему. Это возможно только хирургическим путем", – пояснили в больнице.

В медучреждении добавили, что после операции затруднений с дыханием у мальчика больше не наблюдалось. Ребенка выписали полностью здоровым.

Ранее врачи в Московской области спасли женщину с осложнениями после травмы позвоночника. Она в течение пяти лет страдала от выпадения прямой кишки.

Пациентке провели лапароскопию через четыре прокола и выписали на пятый день после операции. Она вернулась к обычной жизни.