Бетономешалка опрокинулась в районе станции метро "Бутырская"

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Грузовик опрокинулся в Огородном проезде в районе дома № 14. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас на месте задействованы оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших выясняются.

В департаменте предупредили, что движение в районе места происшествия затруднено. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.

Осведомленный источник рассказал в беседе с Агентством "Москва", что водитель бетономешалки потерял управление над транспортным средством, когда совершал поворот. В результате грузовик опрокинулся, задев четыре машины. Из-за случившегося, по данным СМИ, один человек получил травмы.

Ранее три человека пострадали в результате ДТП на северо-западе Москвы. Авария произошла на Волоколамском шоссе. Там маршрутка Next столкнулась с грузовиком. Сотрудники ГИБДД выясняли все обстоятельства ДТП.

