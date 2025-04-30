Трамваи начнут ходить у станции метро "Площадь Ильича" по ночам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трамваи начнут ходить у станции метро "Площадь Ильича" с 30 апреля после 23:50. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Трамваи № 12, 38, 46 снова будут ходить по своим обычным маршрутам", – говорится в материале.

Кроме того, по данным департамента, 3 и 4 мая из-за ремонта не будут ходить трамваи по улице Сергия Радонежского. Также в эти дни не будет работать маршрут трамвая № 2.

Москвичам рекомендуют пользоваться автобусом м6 вместо трамваев между метро "Авиамоторная" и храмом преподобного Сергия Радонежского. На шоссе Энтузиастов лучше пересесть на трамваи № 12, 37, 38, 46, добавили в пресс-службе.



Изменения введены на время ремонтных работ на улице Сергия Радонежского.

Кроме того, в майские праздники изменится расписание поездов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Также будут назначены 60 дополнительных электричек. О графике конкретного маршрута пассажиры могут узнать в приложении и на сайте ЦППК.