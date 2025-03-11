11 марта, 07:45Новости
Собянин осмотрел новый спорткомплекс "Стальной" на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы открылся новый спорткомплекс "Стальной". Накануне объект осмотрел Сергей Собянин. Строительство комплекса заняло полтора года и было реализовано за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.
Спортивный объект включает 50-метровый бассейн с 10 дорожками, который станет отличным местом для оздоровительного и спортивного плавания. Вода в бассейне очищается с помощью ультрафиолетовых установок, а чаши выполнены из нержавеющей стали.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.