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11 марта, 07:45

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Собянин осмотрел новый спорткомплекс "Стальной" на северо-востоке Москвы

Собянин осмотрел новый спорткомплекс "Стальной" на северо-востоке Москвы

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На северо-востоке Москвы открылся новый спорткомплекс "Стальной". Накануне объект осмотрел Сергей Собянин. Строительство комплекса заняло полтора года и было реализовано за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.

Спортивный объект включает 50-метровый бассейн с 10 дорожками, который станет отличным местом для оздоровительного и спортивного плавания. Вода в бассейне очищается с помощью ультрафиолетовых установок, а чаши выполнены из нержавеющей стали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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