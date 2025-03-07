Сергей Собянин рассказал, каким станет стадион "Металлург" после реконструкции

В Москве стартует реконструкция исторического стадиона "Металлург", который совсем недавно стал домашним для университета имени Баумана. Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге, какие работы предстоит проделать специалистам.

По словам мэра, на месте старого футбольного поля создадут универсальную игровую арену с искусственной травой и подогревом. Вместо старой трибуны построят административно-бытовой комплекс. Там разместят спортивный зал для борьбы и гимнастики, несколько универсальных спортзалов, тренерские и медпункт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.