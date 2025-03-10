Сергей Собянин сообщил о запуске проекта "Город обсуждает московский спорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о запуске уникального проекта "Город обсуждает Московский спорт" на платформе "Город идей".

По словам мэра, медиаплатформа позволит горожанам стать соавторами будущего спортивной столицы. Свои предложения они смогут направить до 25 марта по четырем тематическим проектам.

Первый направлен на спортивную инфраструктуру. Здесь москвичи могут предложить новые стандарты для городских спортивных объектов и благоустройства. В рамках второго власти города ждут от горожан предложений по расширению программы спортивных событий и фестивалей, а также по внедрению новых форматов и созданию новых площадок для мероприятий.

Третий проект – "Портал "Московский спорт" – создан для мнений о цифровых сервисах для занятий горожан спортом и об удобстве использования портала и мобильного приложения.

В последнем, четвертом проекте – "Спортивные трансляции" – горожане смогут предложить свои рекомендации по новым видам спорта и спортивным мероприятиям для организации трансляций.

"Идеи москвичей, которые получат наибольшую поддержку, будут реализованы департаментом спорта города Москвы и опубликованы на платформе "Город идей", – заверил Собянин.

Кроме того, жители смогут наблюдать за их воплощением в жизнь.

Мэр напомнил, что "Город обсуждает Московский спорт" стал вторым подобным проектом. В августе 2024 года 57 тысяч москвичей оставили больше трех тысяч предложений на медиаплатформе "Город обсуждает стандарты культурного досуга".

Ранее Собянин рассказал, каким станет стадион "Металлург" после реконструкции. Он является "домашним" стадионом студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана. На месте старого футбольного поля появится универсальная игровая арена с искусственной травой и подогревом, где можно будет играть не только в футбол, но и в регби. Вокруг поля будут оборудованы восемь беговых дорожек, а со стороны трибуны добавятся дополнительные дорожки для разминки и забегов на короткие дистанции.