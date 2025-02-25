"Мой район. Новости": навигацию на входах в метро обновили в Обручевском районе

В Обручевском районе Москвы обновили навигацию на входах в метро. На крыше вестибюля под буквой "М" появились яркие полосы, которые помогают пассажирам определить, на какую линию ведет вход.

Также установили указатели с крупными пиктограммами и стикеры на дверях, что облегчает планирование маршрута. В столичной подземке установлено уже более тысячи цветовых указателей.

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