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25 февраля, 16:30

Транспорт

"Мой район. Новости": навигацию на входах в метро обновили в Обручевском районе

"Мой район. Новости": навигацию на входах в метро обновили в Обручевском районе

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В Обручевском районе Москвы обновили навигацию на входах в метро. На крыше вестибюля под буквой "М" появились яркие полосы, которые помогают пассажирам определить, на какую линию ведет вход.

Также установили указатели с крупными пиктограммами и стикеры на дверях, что облегчает планирование маршрута. В столичной подземке установлено уже более тысячи цветовых указателей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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