Новая разметка появится на столичных дорогах в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве подготовили 100 проектов по переразметке дорог в 2025 году. Это необходимо для улучшения движения в городе, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В этом году в столице планируется добавление полос, разворотов за счет переразметки, в том числе и на ключевых магистралях с интенсивным движением: Садовом кольце, ТТК и МКАД.

В городе сделают прерывистые линии вместо сплошных для удобного перестроения в Митьковском тоннеле (в сторону улицы Русаковской), добавят допполосы в оба направления на участках от 1-го Сетуньского проезда до Лужнецкой эстакады и от улицы Шарикоподшипниковской до Волгоградского проспекта, обустроят одну полосу на съезде на улице Большой Тульской, а также сделают два разворота перед проспектом Академика Сахарова и еще два в районе Павелецкой площади.

Как подчеркнуло транспортное ведомство, допполоса повышает пропускную способность на 15–20%, а новые развороты формируют альтернативные маршруты.

"Переразметка – быстрый и экономичный способ улучшения условий для водителей на дорогах с интенсивным движением. На этот год специалисты ЦОДД разработали более 100 проектов по переразметке – это рекордное количество", – добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Между тем новый вантовый мост через Москву-реку свяжет поселок Рублево и микрорайон Рублево-Архангельское. Его длина составит 390 метров, учитывая подходы. Движение будет организовано по двум полосам в каждом направлении. Все работы планируется завершить до конца 2027 года.

