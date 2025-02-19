Депутат Миронов внесет в ГД проект об увеличении штрафа за вождение без ремня безопасности

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В России могут в два раза, с 1,5 до 3 тысяч рублей, увеличить штраф за вождение или перевозку пассажиров без ремня безопасности. Соответствующий законопроект внесет в Госдуму депутат, руководитель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.

В случае принятия законопроекта, соавтором которого стал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, изменения будут внесены в статью 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов"). Согласно проекту, административное наказание также увеличится с 1,5 до 3 тысяч рублей за управление мототранспортом без шлема.

Также в пояснительной записке уточняется, что с 1 января 2025 года штраф за правонарушение вырос с 1 до 1,5 тысячи рублей, однако, уточнил депутат, этого недостаточно.

"Принятие законопроекта будет способствовать целям достижения нулевой смертности на российских дорогах", – следует из документа.

Кроме того, Миронов внесет в ГД законопроект о поправках в закон "О защите прав потребителей" и предложил запретить на российском рынке продажу заглушек для ремней безопасности, предметов, имитирующих детские кресла, и приспособления для отключения сигнала о непристегнутом ремне.

"Люди покупают их, думая, что обойдется. Потом попадают в аварии, гибнут или лечатся годами от последствий ДТП, хотя по результатам краш-тестов хорошо известно, что непристегнутые пассажиры имеют высочайшую вероятность получения серьезных травм, часто не совместимых с жизнью", – цитирует парламентария пресс-служба партии.

В беседе с РИА Новости глава фракции обратил внимание, что в автомагазинах и на онлайн-площадках представлен широкий ассортимент перечисленных устройств стоимостью от 100 до 5 тысяч рублей. При этом маркетплейсы включают данные товары в промоакции, скидочные категории, распродажи.

Законопроектом партия хочет запретить реализацию подобных предметов, которые снижают безопасность водителей и пассажиров, подытожил Миронов.

Ранее стало известно, что в России ужесточают контроль за продажей треугольных ремней для детей. Продавцов соответствующих товаров начали штрафовать и привлекать к административной ответственности, писали СМИ.

Как рассказали в Росстандарте, "направляющая лямка" нарушает регламенты безопасности, а многие магазины предоставляют нелегальные сертификаты. Ведомство уже добилось блокировки торговцев на маркетплейсах, а данные некоторых из них переданы в МВД.