В ГД внесли законопроект об установке видеорегистраторов в такси

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Группа депутатов от партии ЛДПР внесла на рассмотрение законопроект об обязательной установке видеорегистраторов в салонах легковых такси и размещении информации о ведении съемки. Документ опубликован в думской базе.

Авторы законопроекта подчеркнули, что система видеонаблюдения служит эффективным средством предотвращения правонарушений и преступлений. Также подобные системы способствуют обеспечению безопасности пассажиров в экстренных ситуациях, таких как ДТП или конфликты.

"В городском общественном транспорте успешно себя зарекомендовала система видеонаблюдения. Это отличная практика действующей профилактики правонарушений и преступлений в транспорте", – отметил депутат Евгений Марков в разговоре в РИА Новости.

Некоторые эксперты заявили, что нововведение может привести к росту стоимости поездок в такси. Однако, уточнил Марков, безопасность граждан должна быть приоритетом. Он добавил, что некоторые агрегаторы уже внедрили практику обязательного наличия в автомобилях средств видеозаписи.

Марков предложил законопроект в октябре в связи с убийством женщины-таксиста в челябинском Коркине. Ее тело было найдено в автомобиле с ножевыми ранениями. Спустя некоторое время был задержан 17-летний подозреваемый.

По версии следствия, между погибшей и подростком, который заказал такси, мог произойти конфликт. В результате ссоры последний не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь. Инцидент стал причиной народного схода жителей Коркина, которые оказались возмущены проблемой "противоправного поведения цыган, проживающих в городе".

Следователи возбудили уголовные дела об убийстве женщины, а также о покушении на убийство жителей Коркина лицами из цыганской диаспоры.