"Мой район. Новости": в Басманном районе начали возрождать стадион "Металлург"

В Басманном районе стартовала реконструкция исторического стадиона "Металлург". Стадиону более ста лет, и сейчас он нуждается в серьезном ремонте. На месте старой трибуны возведут современную, а под ней разместят спортзалы

Вместо футбольного поля появится универсальная игровая арена с искусственной травой и подогревом. Вокруг нее установят беговые дорожки, а также создадут площадки для занятий теннисом, баскетболом и волейболом. Кроме того, для жителей района устроят комфортные пешеходные зоны, установят скамейки и качели, а также озеленят территорию.

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