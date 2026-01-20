Форма поиска по сайту

20 января, 10:15

Безопасность

Более 1,5 тыс дружинников обеспечили порядок во время Крещения в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 1,5 тысячи дружинников и около 600 сотрудников ГКУ "Московская безопасность" обеспечивали порядок во время крещенских купаний в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

"С 18 по 19 января, в период празднования Крещения Господня, сотрудники ГКУ "Московская безопасность" совместно с представителями Московской городской народной дружины обеспечивали порядок и безопасность в местах массового скопления горожан – у храмов, церквей и оборудованных купелей", – говорится в сообщении.

Всего под контролем находилось свыше 350 площадок, праздничные мероприятия посетили около 39 тысяч человек. Патрули работали в связке с полицией и экстренными службами. Их основные задачи состояли в координации потоков людей, реагировании на обращения граждан и оказании адресной помощи.

Например, в парке "Митино" сотрудники помогли женщине дойти до скорой помощи. На востоке Москвы и Якиманке они оказали помощь пожилым гражданам в храмах, вызвав врачей. В Останкинском районе дружинники и полицейские не допустили погружения мужчины в состоянии алкогольного опьянения в необорудованном и потенциально опасном месте.

Вместе с тем в Москве к Крещению дополнительно снабдили питьевой водой 34 церкви и храма. Для каждого объекта было подобрано индивидуальное решение. В частности, к 10 сооружениям вода была подведена с помощью временных наземных трубопроводов – байпасов.

Более 200 тыс человек приняли участие в мероприятиях, посвященных Крещению в Москве

