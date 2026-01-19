Форма поиска по сайту

19 января, 17:47

Общество
Общественник Иванов призвал не выливать крещенскую воду в раковину или на землю

Россиян призвали не выливать крещенскую воду в раковину

Фото: depositphotos/Hyrman

Не стоит выливать крещенскую воду в раковину или на землю, а также добавлять ее в обычную еду. Об этом RT заявил заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

Он отметил, что святую воду надо употреблять натощак ежедневно во время молитвы. Также ее можно использовать для окропления жилища или вещей.

Емкость, в которой хранится вода, лучше подписать и хранить рядом с иконами, посоветовал он. Общественник добавил, что святая вода долго остается свежей, но если с ней что-то происходит, важно подумать о своем истинном отношении к святыне.

По словам Иванова, если вода пришла в негодность, что маловероятно, не следует сразу воспринимать это как несчастье. В таком случае можно вылить ее под дерево или в проточный водоем.

"Сосуд же, в котором она хранилась, не стоит после этого использовать для бытовых нужд. Главное – делать это с молитвой и уважением, а не с суеверным страхом", – сказал он.

Общественник напомнил, что святая вода не поможет смыть грехи. Они прощаются в случае искренней исповеди.

Купание в проруби также не спасет от грехов, добавил Иванов. Это народная традиция, но не таинство. Смысл праздника Крещения Господня заключается в приобщении человека к благодати, но не в ритуалах, которые лишены духовного содержания.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел обряд освящения воды в храме Христа Спасителя. Церемония состоялась в Крещенский сочельник после Божественной литургии. В своей проповеди после богослужения священнослужитель отметил силу русского народа, прошедшего через множество тяжелых испытаний – гонения, уничтожение веры и страдания.

"Интервью": Вахтанг Кипшидзе – о Крещении и святой воде

