Главные традиции праздника Крещения Господня

19 января православные христиане отмечают один из 12 важнейших праздников: в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. О главных приметах и традициях этого дня, помимо купания в проруби, расскажет Москва 24.

Богоявление

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Крещение считается одним из главных православных праздников, который ежегодно отмечается 19 января. В переводе с греческого языка "крещение" означает "погружение в воду". Праздник установлен в память о евангельском событии: тогда тридцатилетний Иисус пришел к водам реки Иордан, чтобы принять крещение от пророка Иоанна Предтечи.

Праздник также именуется Богоявлением. Это название отсылает к чуду, свершившемуся вслед за крещением. Согласно писанию, разверзлись небеса и на Иисуса сошел Святой Дух, принявший облик голубя. Одновременно с небес прозвучал глас Божий: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте". В этом явлении миру была явлена Святая Троица: Бог Отец (голос), Бог Сын (Иисус) и Бог Дух Святой (голубь).

Также, по преданию, когда Христос вошел в реку, ее воды повернулись вспять на какое-то время. Многие считают, что и в наши дни в праздник Крещения Иордан на несколько минут начинает течь в обратную сторону.



В этот день в храмах проходят богослужения, а люди погружаются в проруби и купели. Считается, что такой обряд очищает душу и тело, придает силы, однако является добровольным. Важнее для верующих в этот день – посетить службу в церкви, исповедаться, совершить таинство причастия, принять крещенскую воду. Кроме того, просто окунание в прорубь не смоет грехи и не избавит от недугов и болезней – этого можно достичь покаянием, исповедью, стремлением не грешить, милосердными делами, отмечают служители церкви. Более того, экстремальный обряд с ледяной водой без подготовки может нанести серьезный вред организму, напомнили врачи.

Святая вода

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Главная традиция Крещения – освящение воды в храмах, которое происходит накануне, в Крещенский сочельник, и непосредственно в день Богоявления, 19 января во время Божественной литургии. Несмотря на то что вода освящается дважды, между ней нет никакой разницы, ведь читаются одинаковые молитвы, и вся процедура повторяется. Кроме того, можно смешивать освященную в разные годы воду.

При этом Церковь отмечает, что водопроводная вода не обладает "святыми" свойствами во время праздника, поэтому пить воду из-под крана или из ближайшего водоема не стоит. При этом в храм для обряда можно принести не только набранную из святого источника, но и любую чистую, в том числе бутилированную, кипяченую и водопроводную.

Считается, что освященная вода приобретает особые свойства. Православные верят, что она способна исцелять душу и тело, поддерживать в трудные моменты и облегчать течение болезней.

Крещенскую воду можно хранить в доме, желательно возле икон, и пить в течение целого года, особенно принимать во время болезни, окроплять вещи и помещения, протирать больные места. При этом святую воду запрещено использовать для стирки, мытья посуды и других бытовых нужд.

С Крещением также связано множество народных примет и поверий. Например, снег, выпавший в ночь на праздник, наделяли особой силой: его собирали для отбеливания холстов и лечения недугов. Ясная и морозная погода в Богоявление предвещала жаркое, засушливое лето, а пасмурная и снежная – обильный урожай. Сильный крещенский мороз сулил плодородие. Звездная ночь указывала на богатый урожай ягод и орехов, а лай собак – на удачную охоту и финансовое благополучие в году.

Особое значение придавалось снам, приснившимся в "крещенский вечерок": они считались вещими. Помимо этого, люди верили, что любое искреннее желание, загаданное в эту ночь, обязательно сбудется: за праздничным ужином было принято молча пить освященную воду, загадывая самое сокровенное.