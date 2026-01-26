Москва выставила на торги крупное коммерческое помещение в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва выставила на аукцион большое коммерческое помещение в Южном Бутове, рассказал глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объект недвижимости находится в многоквартирном доме на Южнобутовской улице. Площадь помещения, расположенного на первом этаже с отдельным входом, составляет 210,3 квадратного метра.

Как отметил Пуртов, лот имеет свободное назначение, что позволяет использовать его для реализации любых бизнес-проектов.

"Например, пространство отлично подходит для объектов придомовой инфраструктуры: продуктового магазина, фитнес-студии, детского центра или салона красоты", – цитирует его портал мэра и правительства города.

В свою очередь руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева обратила внимание на высокий потенциал окупаемости проектов в Юго-Западном административном округе.

По ее словам, тенденция обусловлена активным развитием территорий, хорошей транспортной доступностью, качественной инфраструктурой, соседством с научными центрами и университетами, а также возможностью организации различных видов бизнеса.

"Интерес инвесторов к округу наглядно демонстрируют итоги четвертого квартала 2025 года: каждый 10-й объект недвижимости, приобретенный у города по итогам торгов, расположен именно на юго-западе Москвы. Общая площадь помещений, перешедших в частную собственность, составила более 2,3 тысячи квадратных метров", – подчеркнула она.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 10 марта, а сам аукцион состоится 19-го числа. Для участия необходимо зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и получить усиленную квалифицированную электронную подпись. Продажа осуществляется через департамент городского имущества Москвы.

В начале марта также состоятся торги 12 нежилых помещений на Дмитровском шоссе в Северном районе. Их площадь составляет от 92,6 до 150 квадратных метров.

Благодаря расположению в объектах можно организовать бизнес в сфере торговли, общественного питания, медобслуживания и других направлениях. Все здания имеют основные инженерные коммуникации.