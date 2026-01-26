Путин проведет встречу с верховным правителем Малайзии в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Владимир Путин встретится с верховным правителем Малайзии, султаном Ибрагимом в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что встреча запланирована 26 января в Эрмитаже. Сначала пройдет экскурсия по музею, а затем состоится беседа президента РФ с малазийским коллегой.

Помимо этого, добавил Песков, глава государства в ходе поездки в Петербург проведет рабочие встречи с губернатором города Александром Бегловым и главой Ленобласти Александром Дрозденко.

Ранее в Кремле прошли российско-американские переговоры. Россию представляли Путин, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В американскую делегацию вошли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Как отметил Ушаков, переговоры были конструктивными. Стороны обсудили важные региональные вопросы, а также урегулирование ситуации в Газе и на Украине.